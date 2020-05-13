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Aktüel

Van’da toprağa gömülü 38 kilo 670 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde toprağa gömülü 38 kilo 670 gram eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:19:05 -
Van’da toprağa gömülü 38 kilo 670 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde toprağa gömülü 38 kilo 670 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Çaldıran ilçesi Osmanlı Mahallesi yolu üzerinde arama yapıldığı belirtilerek, “Yapılan aramada, toprağa gömülü vaziyette 75 paket halinde toplam 38 kilo 670 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddenin şüpheli/şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.

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