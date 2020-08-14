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Van'da terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlıya gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:59:31 -
Van'da terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlıya gözaltı

VAN (AA) - Van'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri, mahalle, sokak olayları, taş, molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcı olaylarına karıştığı tespit edilen 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin üst ve evlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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