Van'da terör operasyonu Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki teröristten biri ölü, diğeri sağ olarak ele geçirildi-Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, tespit edilen 3 sığınakta, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde bir PKK'lı teröristin ölü, birinin de sağ ele geçirildiği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıbeşparmak Mahallesi kırsalında PKK'lı 2 teröristin bulunduğu duyumunun alınması üzerine söz konusu bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda teröristlerden biri ölü, diğeri silah ve teçhizatıyla sağ olarak ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 3 sığınak bulundu. Sığınaklarda, 4 el bombası, 10 M16 şarjörü, kamuflajlı tulum, not defteri, 2 sırt çantası, 2 şemsiye, 2 kıyafet, küçük tüp, askeri yağmurluk, 3 battaniye, 2 kütüklük, 2 baston, çay, 3 kilo peynir, sucuk, 2 kürek, kazma, diş macunu, diş fırçası ve çaydanlık ele geçirildi. Sığınaklar imha edildi.



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