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Aktüel

Van’da terör operasyonu: 5 gözaltı

Van’da PKK/KCK terör örgütüne üye olan ve örgüte yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:01:46 -
Van’da terör operasyonu: 5 gözaltı

Van’da PKK/KCK terör örgütüne üye olan ve örgüte yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi için yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda ‘silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek’ suçundan 5 Mayıs 2020 tarihinde Van ili İpekyolu, Gevaş ve Başkale ilçelerinde operasyon icra edilmiş olup, operasyon neticesinde 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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