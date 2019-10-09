Van'da tehdit ve yaralama suçundan aranan kişi enselendi Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı tehdit ve yaralama suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Ağustos'taBahçıvan Mahallesinde N.A'nın silahla yaralanması, 1 Eylül'de de N.F'nin silahla tehdit edilmesi olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayları gerçekleştiren kişinin, kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. olduğunu tespit etti. Zanlı, oluşturulan özel ekibin bir aylık çalışması sonucu 4 Ekim'deİpekyolu ilçesi Hafiziye Mahallesi Gölbaşı Sokak'ta gözaltına alındı. Üzerinde ve evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca bulunan zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.