Van'da tehdit ve yaralama suçundan aranan kişi enselendi
Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı tehdit ve yaralama suçundan aranan şüpheli yakalandı.09 Ekim 2019 Çarşamba 10:21
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Ağustos'taBahçıvan Mahallesinde N.A'nın silahla yaralanması, 1 Eylül'de de N.F'nin silahla tehdit edilmesi olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayları gerçekleştiren kişinin, kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. olduğunu tespit etti.
Zanlı, oluşturulan özel ekibin bir aylık çalışması sonucu 4 Ekim'deİpekyolu ilçesi Hafiziye Mahallesi Gölbaşı Sokak'ta gözaltına alındı.
Üzerinde ve evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca bulunan zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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