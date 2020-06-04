  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Van’da ‘Süper Ay’ görüntülendi

Ay’ın dünyaya en yakın konumda olduğu normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği gökyüzü olaylarından birisi olan ‘Süper Ay’ Van’da görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 23:11:45 -
Van’da ‘Süper Ay’ görüntülendi

Ay’ın dünyaya en yakın konumda olduğu normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği gökyüzü olaylarından birisi olan ‘Süper Ay’ Van’da görüntülendi.



Doğa olayı tutkunlarının heyecanla beklediği Süper Ay, gün batmasıyla ortaya çıktı. Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, Van’ın merkez Edremit ilçesinde gözlemlendi. Gökyüzünde bulutların olmaması Süper Ay’ın net bir şekilde görülmesine neden olurken, ayın bu hali doğa olayı tutkunlarına doyumsuz manzara sundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı