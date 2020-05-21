  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tavşanlı'da 6 apartman karantinaya alındı

Galatasaray'dan Seko Fofana sürprizi

Emre Belözoğlu yıldız ismi ikna etti! Fenerbahçe transferi bitirdi

Filip Novak Trabzonspor'dan ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Kabağın faydaları saymakla bitmiyor
için kalan
Aktüel

Van’da su kesintisi uyarısı

Van’da acil vana arızası nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 00:27:11 -
Van’da su kesintisi uyarısı

Van’da acil vana arızası nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi uygulanacağı bildirildi.


Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi Selçuklu Caddesi’nde kurumunuza ait 400 mm’lik ana şebeke hattı vanasında acil arızası meydana geldi. Oluşan arıza dolayısıyla Şabaniye, Cevdetpaşa, Cumhuriyet, Halilağa, Hafıziye, Bahçıvan ve Seyit Fehim Arvasi mahallelerinde su kesintisi olacaktır. VASKİ ekipleri arızaya müdahale ederek çalışmalara başladı. Oluşan acil vana arızası nedeniyle 21 Mayıs Perşembe günü saat 08.00’den akşam 17.00’e kadar su kesintisi uygulanacaktır” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı