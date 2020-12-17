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Aktüel Van'da sis etkili oldu
Aktüel

Van'da sis etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-17 09:37:39 -
Van'da sis etkili oldu

VAN (AA) - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışıyla yüksek kesimler beyaza büründü, mahallelerde sis oluştu ve yerleşim yerleri sis altında kaldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü de Van'ın yüksek kesimleri için kar uyarısı yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Van'ın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Hakkari ve Muş'ta yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Van Gölü'nde hava, çok bulutlu olacak, rüzgar doğulu yönlerden 30 kilometre kuvvetinde esecek, görüş açık olacak.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklığının Van ve Muş'ta 7, Bitlis'te 6 ve Hakkari'de 5 derece olması öngörülüyor.


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