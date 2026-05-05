Otomotiv
En çok satılan otomobil markaları açıklandı! Listede TOGG da var!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç 2026 verileri açıklandı. İşte Nisan ayında en çok satılan 10 otomobil...

Otomotivde 2026’da büyüme yavaşladı, elektrikli araç satışı katladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,13 oranında daralarak 369 bin 696 adet olarak gerçekleşti. Elektrikli otomobil satışları 54 bin 892 adetle yüzde 18,9 pay aldı.

Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 5,93 oranında daralarak 290 bin 870 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,83 artarak 78 bin 826 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 Nisan ayında yüzde 1, otomobil pazarı yüzde 6,12 daralırken hafif ticari araç pazarı yüzde 20,94 oranında artış gösterdi.

Nisan ayında en çok satan ilk 10 marka şöyle:

Togg: 3 bin 821 adet

Opel: 5 bin 178 adet

Hyundai: 5 bin 700 adet

Citroen: 6 bin 116 adet

Toyota: 6 bin 339 adet

Peugeot: 6 bin 473 adet

Ford: 7 bin 928 adet

Fiat: 8 bin 401 adet

Volkswagen: 10 bin 912 adet

Renault: 13 bin 547 adet

