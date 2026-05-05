ABD İran'a saldırdı! 5 sivil hayatını kaybetti

ABD’nin İran kıyıları yakınında sivil teknelere yönelik saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Olay, İran’ın ABD savaş gemisini vurduğu iddiasının ardından yaşanırken, Washington bu iddiayı reddetti; karşılıklı hamleler Hürmüz hattındaki gerilimi artırdı.

SİVİL TEKNELER HEDEF ALINDI

İran devlet televizyonunun, ismi açıklanmayan bir ordu komutanına dayandırdığı haberde, ABD’nin İranlı sivil sürat ve yük teknelerine saldırı düzenlediği aktarıldı. Haberde, hedef alınan 6 sürat teknesinin İran Devrim Muhafızları Ordusu’na değil, sivillere ait olduğu vurgulandı.

UMMAN HATTINDA SALDIRI

Yerel kaynaklara göre ABD, Umman’dan İran’a yük taşıyan iki küçük tekneyi de hedef aldı. Saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA GERİLİM TIRMANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Basra Körfezi’ndeki gemilere Hürmüz Boğazı geçişinde Amerikan donanmasının eşlik edeceğini açıklaması bölgede tansiyonu yükseltti. ABD’nin “Özgürlük Projesi” kapsamında başlattığı bu adımın ardından İran’dan sert uyarılar geldi. İran ordusu, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı’na girmesi halinde hedef alınacağını duyururken, Birleşik Komuta Başkanı Ali Abdollahi, bölgenin güvenliğinin İran’ın kontrolünde olduğunu vurguladı.

“ABD GEMİSİ VURULDU” İDDİASI VE YALANLAMA

İran’a bağlı Fars Haber Ajansı, iki füzenin Cask Adası yakınlarında bir ABD savaş gemisini “uyarıları dikkate almadığı için” vurduğunu öne sürdü. İran Donanması da ABD gemilerinin Hürmüz’e girişlerinin engellendiğini açıkladı. Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu iddiayı yalanladı. Yapılan açıklamada, hiçbir ABD donanma gemisinin vurulmadığı belirtilerek, bölgede operasyonların sürdüğü ifade edildi.

BÖLGEDE KARŞILIKLI HAMLELER ARTIYOR

İran Devrim Muhafızları’nın Hürmüz Boğazı’na ilişkin yeni bir harita yayımlaması da dikkat çekerken, karşılıklı açıklamalar ve askeri hareketlilik bölgedeki gerilimin daha da artabileceğine işaret ediyor