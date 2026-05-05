Yeni ters lale türü keşfedildi! Dünyada sadece Sakız Dağı’nda yetişiyor

Diyarbakırlı doğasever öğretmen Fuat Okan, meslektaşı Muhammed Yalçın ile birlikte Ergani ilçesindeki Sakız Dağı'nda yaptığı doğa yürüyüşü sırasında mor renkli bir ters laleyi fark etti. Okan, çektiği fotoğrafları Uzman Biyolog Veysel Sonay ile Bitki Bilim Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Maruf Balos'a gönderdi. Bitkinin, yapılan saha ve bilimsel incelemeler sonucunda daha önce tanımlanmamış olduğu, Türkiye'de bulunan ters lale türlerinden 59'uncu, endemik olarak da 35'inci tür olduğu belirlendi. Yeni tür, International Journal of Nature and Life Sciences (IJNLS) Uluslararası Doğa ve Yaşam Bilimleri Dergisi'nde yayımlanan makale ile bilim dünyasına kazandırıldı. Bitkiye Türkçe 'Ergani lalesi' adı verilirken, bilimsel ismi ise Fuat Okan'ın kızının adı olan 'Berçem'e ithafen, 'Fritillaria bercemiae' olarak kaydedildi. Kızının ismini ölümsüzleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Fuat Okan, "Ben de bir doğaseverim. Muhammed Yalçın hocamızla birlikte sık sık doğa yürüyüşlerine çıkıyoruz. Yürüyüşlerimizden birinde bu çiçeği gördük. Yalçın Hocamız daha önce de bu çiçekle karşılaşmıştı ve bu konularda kendisi daha bilgiliydi. Başta yeni bir tür olduğuna dair bir bilgimiz yoktu. Çiçeğin fotoğraflarını uzmanlara gönderdik. Uzmanlar, bunun yeni bir tür olabileceğini belirtti. Daha sonra alana gelerek ölçüm ve analizlerini yaptılar. Ardından makalesi yayımlandı ve çiçeği keşfedenler olarak isim verme hakkını bize verdiler. Türkçe adı için 'Ergani Lalesi'ni uygun gördük, çünkü bu çiçeği Sakız Dağı'nda bulmuştuk. Bilimsel adında ise kızımın ismini ölümsüzleştirmek istedim ve bu nedenle 'Fritillaria bercemiae' adını verdik" dedi.