  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD İran'a saldırdı! 5 sivil hayatını kaybetti Büyük petrol krizi kapıda! Hobi Bahçeleri İçin İmar Affı mı Gelecek? Dikkat Çeken Paylaşım! İstanbul'da köpek sorunu: İBB'nin patili dostları o sokakta çocuklara saldırıyor! Kremlin’de Putin'e darbe ve suikast paniği! Siyonist plan: Batı’ya bebek Türkiye’ye köpek! 5 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 5 Mayıs 2019: Kadir Mısıroğlu'nun vefatı (Avukat, Tarihçi Yazar) İran Dışişleri Bakanı Erakçi ABD'yi uyardı Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı
Dünya Korkunç kaza! Uçak binaya saplandı! Ölüler var
Dünya

Korkunç kaza! Uçak binaya saplandı! Ölüler var

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Korkunç kaza! Uçak binaya saplandı! Ölüler var

Brezilya'nın Belo Horizonte şehrinde 5 kişiyi taşıyan küçük uçağın bir binaya çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. İtfaiye Departmanı'ndan kazaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, pilot ve yardımcı pilotun olay yerinde hayatını kaybettiği, uçaktaki 3 yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Belo Horizonte kentinden Sao Paulo'ya gitmek üzere havalanan küçük uçak, Pampulha Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan birkaç dakika sonra yerleşim bölgesindeki 3 katlı bir binaya çarptı.

3 YOLCU AĞIR YARALI

İtfaiye Departmanı'ndan kazaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, pilot ve yardımcı pilotun olay yerinde yaşamını yitirdiği, uçaktaki 3 yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

 

Kaza sonrası ilerleyen saatlerde Minas Gerais Eyalet Hükümeti'nden yapılan açıklamada, hastaneye sevk edilen yolculardan birinin hayatını kaybettiği, diğer 2 yolcunun durumunun stabil olduğu aktarıldı. Yetkililer, olayda bina sakinlerinden kimsenin yaralanmadığını ve yapıda hasar meydana gelmediğini bildirdi.

Günde 3 bin ton arıtma çamuru ekonomiye kazandırılacak
Günde 3 bin ton arıtma çamuru ekonomiye kazandırılacak

Ekonomi

Günde 3 bin ton arıtma çamuru ekonomiye kazandırılacak

Yolcu otobüsü kazasında yeni gelişme
Yolcu otobüsü kazasında yeni gelişme

Gündem

Yolcu otobüsü kazasında yeni gelişme

Mersin'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!
Mersin'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

Yerel

Mersin'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza

Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza

Gaziantep’te korkunç kaza! 2’si ağır 16 yaralı
Gaziantep’te korkunç kaza! 2’si ağır 16 yaralı

Yerel

Gaziantep’te korkunç kaza! 2’si ağır 16 yaralı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23