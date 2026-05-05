Siyonist plan: Batı’ya bebek Türkiye’ye köpek!

Bosch’un Avrupa’da ‘kalabalık aile’, Türkiye’de ise ‘köpek anneliği’ vurgulayan reklamları büyük tepki topladı. Batı kendi nüfusunu korumak için aileyi kutsarken, Doğulu toplumlarda adeta bireyselleşmeyi ve çocuksuzluğu özendiren bu içerikler, stratejik bir “demografik mühendislik” tartışmasını da beraberinde getirdi.

Son yıllarda Türkiye’nin en çok konuşulan ve üzerinden durulan konuların başında gelen aile ve nüfus konusu gündemdeki yerini ve önemini korumaya devam ediyor. Uzmanlar, nüfus azalmasının yalnızca demografik bir değişim olmadığını, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve jeopolitik dengeleri doğrudan sarsan bir beka sorunu olduğunu vurguluyor. Doğurganlık oranlarının düşmesiyle birlikte daralan çalışan nüfus, üretim kapasitesini doğrudan baltalıyor. Sanayi ve hizmet sektörlerinde yaşanan nitelikli iş gücü açığı, ülkelerin küresel rekabet gücünü zayıflatırken büyüme rakamlarını da aşağı çekiyor. Şirketlerin üretim yapacak insan kaynağı bulamaması, ekonomik çarkların durma noktasına gelmesine ve refah seviyesinin hızla gerilemesine neden oluyor.

Türkiye’nin doğurganlık hızı tarihin en düşük seviyelerine gerilediği ve bu konuda devlet destekli adımların atılmaya hızlıca devam edildiği bir dönemde, küresel markaların ve medya kuruluşlarının yerel stratejileri arasındaki derin uçurum "demografik mühendislik" tartışmalarını alevlendirdi. Batı ülkelerinde aileyi ve çocuk sahibi olmayı kutsayan yapılar, Türkiye’de annelik kavramını köpekle eşleştiriyor, çocuk sahibi olmayı ise bir "pişmanlık" olarak pazarlıyor.

BOSCH’UN SKANDAL REKLAMI: BEBEK DEĞİL KÖPEK

Beyaz eşya ve teknoloji devlerinden sayılan Bosch Türkiye’nin Anneler Günü kapsamında yayımladığı reklam filmi, tam bir skandala dönüştü. Bosch mağazasında geçen ve 'Tam bi' anne hikayesi' başlılığıyla yayınlanan reklamda, iki kadın arasında geçen diyalogda annelik üzerine konuşulduğu izlenimi oluşturuluyor. Reklam filmindeki diyaloglarda anne figüründe olanların çocuklarından bahsettiği izlenimi verilirken, diyaloğun sonunda “çocuk” olarak ifade edilen varlığın insan değil “köpek” olduğu ortaya çıkıyor. Reklam filminin kısa sürede tepki alması nedeniyle şirket reklamı kaldırdı.

BOSCH’UN "COĞRAFİ" AİLE ANLAYIŞI: ÇOCUKLAR NEREYE GİTTİ?

Beyaz eşya devi Bosch’un küresel reklam kampanyaları incelendiğinde, ülkelere göre değişen "ideal aile" tanımı dikkat çekici bir boyuta ulaşıyor. Markanın İngiltere, ABD, Almanya ve Hırvatistan pazarları için hazırladığı video ve görsellerde; anne, baba, çocuklar ve hatta büyükanne-büyükbabanın bir arada olduğu, neşeli ve kalabalık sofralar başrolü oynuyor. Batı toplumları için hazırlanan içeriklerde teknoloji, aileyi bir arada tutan ve hayatı kolaylaştıran bir araç olarak sunuluyor.

Ancak aynı markanın Türkiye ve Medina Turgul DDB reklam ajansı iş birliğiyle hazırladığı kampanyada bambaşka bir tablo karşımıza çıkıyor. Reklamda annelik duygusu ve fedakarlığı üzerine lirik bir anlatım yapılırken, izleyici "anne" olarak tanımlanan kadının aslında bir köpeğe baktığını görüyor. Annelik gibi kutsal ve biyolojik bir kavramın, evcil hayvan sahipliği ile yer değiştirmesi, Türkiye’deki "çocuksuz yaşam" eğilimini tetikleyen bir yönlendirme olarak yorumlanıyor. Reklamın yayınlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları markaya; "Kendi ülkenizde çocuklu aileleri özendirirken, Türkiye’de neden anneliği hayvan sahipliğine indirgiyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

AİLE BAKANLLIĞI VE RTÜK HARELETE GEÇTİ

Bosch’un skandal reklamı sonrası tepkiler art arda geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bosch markasının Anneler Günü reklamına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Paylaşımında anneliğinin reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram olmadığını ifadede eden Bakan Göktaş: Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın —biyolojik ya da koruyucu— gerçek bir annedir. Bu bağ; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir.

Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz.

Annelik; bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin, hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur.” İfadelerini kullandı.

Annelik kavramının ticari kaygılar ile esnetilemeyeceğini belirten Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş ise aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceklerini belirterek, Bosch'un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

BBC’NİN "ANNELİK TUZAĞI" OPERASYONU

Bu kültürel dayatmanın medya ayağında ise İngiliz devlet kuruluşu BBC başı çekiyor. BBC, Birleşik Krallık’ta düşen doğum oranlarının ekonomiye vereceği zararları bilimsel verilerle işleyip, İngiliz hükümetinin çocuk sahibi olmayı teşvik eden politikalarını destekleyen haberler yayımlarken; BBC Türkçe servisi tam zıttı bir yayın çizgisi izliyor.

Geçtiğimiz Mart ayında yayımlanan "Anne olmaktan pişmanlık duyan kadınlar anlatıyor: Kaçamayacağınız bir tuzak gibi" başlıklı haber, bu stratejinin en somut örneği oldu. Haberde annelik; özgürlüğü kısıtlayan, ekonomik yük getiren ve bireysel kimliği yok eden bir "tuzak" olarak tasvir edildi. İngiltere’de nüfusu artırmak için çırpınan bir kurumun, Türkiye’de anneliği "pişmanlık" üzerinden travmatize etmesi, sistematik bir algı operasyonu olarak değerlendiriliyor.

Medya ve markalar aracılığıyla yürütülen bu "aile karşıtı" söylemlerin, Türkiye’nin gelecekteki üretim gücünden savunma kapasitesine kadar geniş bir alanda demografik bir kırılmaya yol açması amacıyla yapıldığı ifade ediliyor.

