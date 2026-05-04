  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye sosyal medya devlerine ayar verince tepiniyorlardı! CHP'nin yoldaşları X'i terk etti Bakan Göktaş'tan "aile" paylaşımı CHP’li belediye önünde emekçi protestosu: Çözüm yok eylem var Beylikdüzü'nde İmamoğlu İnşaat tezgahı patladı: Kendi şirketlerine peşkeş çekip, köşeye sıkışınca ceza kestiler Okula göre öğrenci değil öğrenciye göre okul Önce itiraf etti sonra cevabı yedi! Müjdat Gezen’e ‘siyasi gönderme’ ayarı Erdoğan'ın korumaları korudu: İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kabul! Kuveytli bakanla Külliye'de bir araya gelerek bölgesel dengeleri masaya yatırdı! Muhittin Böcek’in gelini itiraf etti! Ver parayı kap adaylığı Türkiye’yi Erivan'da Cevdet Yılmaz temsil ediyor 2008'den bu yana en üst düzey ziyaret
Gündem Suriye'den İran'a Hürmüz tokadı! Şam yönetimi safını seçti
Gündem

Suriye'den İran'a Hürmüz tokadı! Şam yönetimi safını seçti

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Suriye'den İran'a Hürmüz tokadı! Şam yönetimi safını seçti

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) stratejik Hürmüz Boğazı geçişi sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir petrol tankerini hedef almasını yayınladığı sert bir bildiriyle lanetledi.

Suriye, İran'a ait insansız hava araçlarının, Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir tankeri hedef almasını kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşılan yazılı açıklamada, Suriye'nin BAE’ye destek verdiği ve bu saldırıya karşı dayanışma içinde bulunduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Suriye, İran'a ait insansız hava araçlarının, Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında kardeş ülke BAE'ye ait bir tankeri hedef almasını kınıyor."ifadeleri yer aldı.

Bölgedeki gerilimi artırabilecek İran saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumun müdahale etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "Devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi, uluslararası deniz geçiş yollarının güvenliğinin sağlanması, bölgesel ve uluslararası istikrarın korunması açısından önem taşıyor." denildi.

BAE, bir tankerinin Hürmüz Boğazı'nda 2 İran İHA'sıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenledi
Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenledi

Dünya

Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenledi

Milyonlarca Suriyeli evine döndü! Göç İdaresi verileri açıkladı, rakamlar dudak uçuklattı!
Milyonlarca Suriyeli evine döndü! Göç İdaresi verileri açıkladı, rakamlar dudak uçuklattı!

Gündem

Milyonlarca Suriyeli evine döndü! Göç İdaresi verileri açıkladı, rakamlar dudak uçuklattı!

İçişleri Bakanlığı verileri paylaştı: 1.4 milyon Suriyeli geri döndü
İçişleri Bakanlığı verileri paylaştı: 1.4 milyon Suriyeli geri döndü

Dünya

İçişleri Bakanlığı verileri paylaştı: 1.4 milyon Suriyeli geri döndü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23