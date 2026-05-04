Bülent Arınç'tan şaşırtmayan ziyaret
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, İBB Başkanvekili CHP'li Nuri Aslan’ı ziyaret etti.
"Beylikdüzü Belediye Başkanı var. Hasta, annesiyle ve ablasıyla görüştüm. Bizim cenahtan da iyi bir insan olduğunu söylüyorlar. Tutuklama kardeşim." diyerek CHP'li isimlerin belediyeleri soymasına adeta göz yuman Bülent Arınç, İBB Başkanvekili CHP'li Nuri Aslan’ı ziyaret etti.
Nuri Aslan söz konusu ziyaret için, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 22’nci Başkanı Sayın Bülent Arınç’ı, İstanbul Büyükşehir Belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
