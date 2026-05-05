Büyük petrol krizi kapıda!

ABD’li petrol şirketi Chevron’un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mike Wirth, İran’a yönelik savaş ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle petrol arzında eksiklik yaşanacağı ve dünya ekonomilerinde daralma görüleceği uyarısında bulundu.

Wirth, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması nedeniyle dünya genelinde petrol arzında hissedilir bir kıtlığın ortaya çıkmaya başlayacağını belirtti.

Ekonomilerin küçülmeye Asya’dan başlayacağını ifade eden Wirth, bunun nedeninin bölgenin Körfez’deki petrol üretimi ve rafinerilere daha fazla bağımlı olması olduğunu söyledi. Ardından Avrupa’nın da etkileneceğini, arzın düşmesine paralel olarak talebin de gerileyeceğini öngördü.

 

“Somut bir kıtlık görmeye başlayacağız” diyen Wirth, piyasadaki ticari arz fazlasının, petrol tankerlerinde depolanan ve yaptırımlardan kaçınan “gölge filo” ile stratejik ulusal rezervlerin zamanla tükendiğine dikkat çekti.

“Talep, zayıf arzla uyum sağlamak için düşmek zorunda kalacak. Bunun sonucunda ekonomiler yavaşlayacak” ifadelerini kullandı.

ABD’nin net petrol ihracatçısı olması nedeniyle diğer bölgelere kıyasla daha az etkileneceğini belirten Wirth, ancak etkilerin zamanla burada da hissedileceğini vurguladı.

Ayrıca Körfez’den planlanan son petrol sevkiyatının, Los Angeles ve Güney Kaliforniya’ya ham petrol sağlayan Long Beach Limanı’nda boşaltıldığını ifade etti.

Wirth, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının toplam etkisinin “1970’lerdeki krizle aynı büyüklükte olabileceğini” söyledi. O dönemde büyük arz kesintileri dünya ekonomilerini sarsmış, yakıt karneyle dağıtılmış ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmuştu.

