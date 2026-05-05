  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD İran'a saldırdı! 5 sivil hayatını kaybetti Büyük petrol krizi kapıda! Hobi Bahçeleri İçin İmar Affı mı Gelecek? Dikkat Çeken Paylaşım! İstanbul'da köpek sorunu: İBB'nin patili dostları o sokakta çocuklara saldırıyor! Kremlin’de Putin'e darbe ve suikast paniği! Siyonist plan: Batı’ya bebek Türkiye’ye köpek! 5 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 5 Mayıs 2019: Kadir Mısıroğlu'nun vefatı (Avukat, Tarihçi Yazar) İran Dışişleri Bakanı Erakçi ABD'yi uyardı Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı
Dünya Kazakistan’da korkutan patlama: Sanayi tesisinde can pazarı
Dünya

Kazakistan’da korkutan patlama: Sanayi tesisinde can pazarı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kazakistan’da korkutan patlama: Sanayi tesisinde can pazarı

Kazakistan’ın Öskemen kentinde Kazzinc şirketine ait çinko fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaşamını yitirirken, 5 işçi yaralandı.

Kazakistan'ın en büyük çinko üretim komplekslerinden biri olan fabrikada patlama meydana geldi.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Öskemen kentinde Kazzinc şirketine ait çinko fabrikasındaki patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, 5 işçi yaralandı. Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre; tesis bünyesindeki toz toplama ünitesinde sıkışan gazın infilak etmesi sonucu gerçekleşen patlamanın ardından yangın çıktı.

 

220 METREKARELİK ÇÖKME OLUŞTU

Yetkililer, olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık 120 metrekarelik alana yayılan alevleri tamamen söndürdüğünü, ayrıca atölye yapısında 220 metrekarelik çökme oluştuğunu kaydetti. Enkaz kaldırma ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

80 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Bölgeye operasyon merkezi kurulduğu, yaklaşık 80 personel ve 18 araçla müdahale edildiği; arama-kurtarma köpekleri, sağlık ekipleri ve insansız hava araçlarının çalışmalara katıldığı aktarıldı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Mersin'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!
Mersin'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

Yerel

Mersin'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza

Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza

Gaziantep’te korkunç kaza! 2’si ağır 16 yaralı
Gaziantep’te korkunç kaza! 2’si ağır 16 yaralı

Yerel

Gaziantep’te korkunç kaza! 2’si ağır 16 yaralı

Korkunç kaza! Uçak binaya saplandı! Ölüler var
Korkunç kaza! Uçak binaya saplandı! Ölüler var

Dünya

Korkunç kaza! Uçak binaya saplandı! Ölüler var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23