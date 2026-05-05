Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı

Havalimanındaki karşılamanın ardından Hüseyin Oral, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Göz çevresindeki darp izleri dikkat çeken Oral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada filoya yönelik müdahalenin sert şekilde gerçekleştiğini anlattı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından el konulduktan sonra Yunanistan'ın Girit Adası'na çıkarılan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Hüseyin Oral, uçakla İstanbul'a geldi. Romanya’daki Bükreş Otopeni Havalimanı'ndan kalkan uçak, saat 23.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Havalimanı VİP Salonu'nda yakınları ve yetkililer tarafından karşılanan Hüseyin Oral, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında sağlık muayenesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür,’’Hüseyin ağabeyi Girit açıklarında İsrail terör güçlerinin terör saldırı sonucu esir alınan ve zorla Girit Adası'na bırakılan Sumud aktivistlerinden bir tanesi. 59 aktivistin buraya tahliyesi gerçekleştirilmişti, aynı zamanda orada hala kalan ve bulunan Türk vatandaşlarımız vardı, Hüseyin ağabeyimiz de onlardan bir tanesiydi. Bu süreçte kendisi İsrail terör güçleri tarafından ağır saldırıya uğradı. Kendisi yaralandı, orada hastanede kaldı tedavisi yapıldı. Dün gelecekti Türkiye’ye ama uçağı kaçırıldı, kasıtlı olarak yapıldı ve bugün elhamdülillah hem valiliğimizin girişimiyle hem de milletvekillerinin girişimiyle Romanya’dan buraya tahliyesini başardık’’ ifadesini kullandı.

‘HAYVAN SÜRÜSÜ GİBİ TEKME TOKATLA BİZİ GÖTÜRDÜLER’

Türkiye’ye getirilen Sumud aktivisti Hüseyin Oral, ‘’Büyük gemiye geçtik arkadaşlarla istişare yapmak için, orada yarım saat içinde bir tanışma faslı oldu daha sonra internetler gidip geldi. Şuayip kardeşim yanımızdaydı bize, ‘Arkadaşlar bir anormallik var hazırlıklı olalım’ dedi. Uzaklardan çeşitli gemiler görünmeye başladı, gemiler daha sonra yaklaştı, ‘Herkes diz çöksün, bunlar bize saldıracak’ dedi. Sonuç olarak öyle oldu, silahları çıkardılar etrafımızı sardılar. Aldığımız eğitimlerde de zaten böyle durumlarda diz çökeceğiz, elleri havaya kaldıracağız, müdahale etmeyeceğiz şeklinde söylendi. Zaten aynı o şekilde de oldu, ‘Yoksa suçlu duruma düşeriz’ dediler. Diz çöktük, gemimize geldiler ellerimizi kelepçelerle ters bağladılar, plastik kelepçelerle bağladılar, hala izleri de var. Bizleri önce ön tarafa gönderdiler daha sonra 'Arkaya gelin' dediler. Oradan botlara bindirip daha önce hazırladıkları büyük bir hapishane gemisi yapmışlar. Askeri gemi bu arada onun içine doldurdular, hayvan sürüsü gibi tekme tokatla bizi götürdüler" dedi.

‘UZUN BOYLULAR AMA SURATLARINDA KORKU VARDI’

Oral, "2 gece 3 gün yolculuk yaptık biz. 3’üncü günde adaya geldiğimizi anladık, 'Çıkarılacaksınız' dediler. Biz de Seyif kardeşimiz gelmeyecekse Tihago kardeşimiz gelmeyecekse biz çıkmayacağız dedik. Protesto yaptık, oturma eylemi yaptık. Bu defa bizi zorla çıkarmaya çalıştılar. Kimisi tekme tokatla çıkarıldı. Hanımefendi doktorlar vardı, onları sürükleyerek dışarı çıkardılar. Gözümden de görüyorsunuz. Robot gibi hepsi, onlar bizden korkuyor ona çok şaşırdık. Adamlar iri yarı uzun boylular ama suratlarında korku vardı. Benim kollarıma girdiler. Tabii ben de önce direndim çıkmamak için, daha sonra kollarıma girdiler sürüklediler. Sağdan bir yumruk salladılar, daha sonra soldan bir yumruk salladırlar. Onu dışarıda yaptılar, içeride arkadaşlar görmesin diye. Tabii o sırada göz patladı, kanlar yerlere akmaya başladı. Allah sizi inandırsın ki acım yok. Ne o yumruğu yediğim an acı hissetim, ondan sonraki gün acısı gelir dedim. 3’üncü gün gelir dedim, zerre kadar bir acı yok. Bizi Yunanlılara teslim ettiler, onlar botlarla geldiler. Onlar da bizi karaya çıkardılar, ufak bir liman vardı, dağın başında bir yerde. Benim ufak bir çantam vardı yanımda. Bin avro üzerinde bir param vardı, ehliyetim vardı. Onu da ‘Yunanlılara teslim ettik’ dediler, sonra Yunanlılar da ‘aldık’ dedi. Karaya varınca Yunanlılara çantam nerede dediğimde, ‘Çantayı biz almadık’ dediler. Böyle bir iş birliği olduğunu da anladık orada’’ diye konuştu.