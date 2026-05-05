Başkente damga vuracak stadyum gökyüzünden görüntülendi

ABD İran'a saldırdı! 5 sivil hayatını kaybetti
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Başkentte eski 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine inşa edilen yeni stadyumda çalışmalar aralıksız sürüyor. Havadan çekilen görüntülerde ana yapısal iskeletin büyük oranda tamamlandığı ve çelik çatı montajının sürdüğü görüldü.

Yaklaşık 50 bin seyirci kapasitesine sahip olacak stadyumun, modern mimarisi ve dev çatı sistemiyle Türkiye'nin dikkat çeken spor komplekslerinden biri olması bekleniyor.

Projede, yalnızca futbol karşılaşmaları değil; farklı spor branşları, kültürel etkinlikler ve organizasyonlar için de kullanılabilecek çok amaçlı alanlar yer alacak.

Kaba inşaat yapımında sona yaklaşılan stadyumun 2026 yılı içerisinde açılması ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Öte yandan projede, dünyanın sayılı örnekleri arasında gösterilen geniş açıklıklı çelik çatı sistemiyle mühendislik açısından da dikkat çeken bir yapı ortaya çıkıyor.

Başkent Ankara'nın yeni simgelerinden biri olmaya aday stadyumun, tamamlandığında 7 gün 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olarak hizmet vermesi planlanıyor.

