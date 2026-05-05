Whatsapp resmen duyurdu! O özellik tarih oluyor!

WhatsApp Avatar Özelliklerini Kademeli Olarak Devre Dışı Bırakıyor WhatsApp, geçmiş dönemde kişiselleştirilebilir dijital avatarları kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Kullanıcılar, yüz hatlarını, saç stillerini ve kıyafetlerini seçerek kendilerine özgü karakterler oluşturabiliyor, bunları profil fotoğrafları ile entegre edebiliyordu. Ancak zamanla yapılan güncellemeler ve yeni çıkartma paketlerine rağmen, kullanıcıların bu özelliğe olan ilgisinin beklentilerin altında kaldığı gözlemlendi.