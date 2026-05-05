Whatsapp resmen duyurdu! O özellik tarih oluyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Whatsapp resmen duyurdu! O özellik tarih oluyor!

Mesajlaşma uygulaması Whatsapp, avatar oluşturma ve düzenleme özelliğinin kademeli olarak sonlandırılacağını duyurdu.

Foto - Whatsapp resmen duyurdu! O özellik tarih oluyor!

WhatsApp, hem Android hem de iOS platformlarında kullanıcılarına sunduğu avatar oluşturma, düzenleme ve profil üzerinde kullanma desteğini resmi olarak sonlandırma kararı aldı. Kullanıcıların dijital birer temsilini oluşturmalarına olanak tanıyan bu özellik, artık uygulama ayarlarından, sohbet ekranlarından ve klavye giriş noktalarından kademeli olarak kaldırılıyor.

Foto - Whatsapp resmen duyurdu! O özellik tarih oluyor!

Meta’nın aldığı bu stratejik kararla birlikte, dünya genelindeki kullanıcılar için avatar oluşturma araçları erişime kapatılıyor. Şirket, bu değişikliği tüm hesaplara aşamalı olarak yansıtmayı sürdürürken, daha önce oluşturulmuş olan avatar çıkartmalarının ise sohbetlerde kalmaya devam edeceği belirtildi.

Foto - Whatsapp resmen duyurdu! O özellik tarih oluyor!

WhatsApp Avatar Özelliklerini Kademeli Olarak Devre Dışı Bırakıyor WhatsApp, geçmiş dönemde kişiselleştirilebilir dijital avatarları kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Kullanıcılar, yüz hatlarını, saç stillerini ve kıyafetlerini seçerek kendilerine özgü karakterler oluşturabiliyor, bunları profil fotoğrafları ile entegre edebiliyordu. Ancak zamanla yapılan güncellemeler ve yeni çıkartma paketlerine rağmen, kullanıcıların bu özelliğe olan ilgisinin beklentilerin altında kaldığı gözlemlendi.

Foto - Whatsapp resmen duyurdu! O özellik tarih oluyor!

WhatsApp, düşük kullanım oranları nedeniyle avatar özelliğini tamamen sonlandırıyor. Son dönemde yayınlanan güncellemelerle birlikte, birçok kullanıcı uygulama ayarlarında avatar bölümünün kaybolduğunu fark etti.

Foto - Whatsapp resmen duyurdu! O özellik tarih oluyor!

Klavye ve Sohbet Ekranlarından Erişimler Tamamen Kaldırılıyor Avatar desteğinin sonlandırılması sadece profil ayarlarıyla sınırlı kalmıyor. WhatsApp, klavye üzerindeki avatar giriş noktasını da etkisiz hale getirerek, kullanıcıların hızlı bir şekilde avatar çıkartması göndermesini engelliyor. Yine de, daha önce sohbetlerde kullanılmış veya sık kullanılanlar listesine eklenmiş olan çıkartmaların silinmeyeceği ifade ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, geçmişte paylaştıkları içeriklere erişimlerini kaybetmiyor.

