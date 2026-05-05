Hobi Bahçeleri İçin İmar Affı mı Gelecek? Dikkat Çeken Paylaşım!
Hobi Bahçeleri İçin İmar Affı mı Gelecek? Dikkat Çeken Paylaşım!

Resmî Gazete’de yer alan “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik” sonrasında hobi bahçelerinin akıbetinin ne olacağı tartışılıyordu. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, hobi bahçeleri ile ilgili imar affının çıkması gerektiğini ifade etti

Türkiye’de sayısı binleri bulan hobi bahçelerinin yıkılacağı ve sahiplerine ciddi cezalar kesileceği iddia ediliyordu.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Resmî Gazete’de yer alan “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik” ile hobi bahçelerinin yıkımına başlanacağı iddia edilmişti.

Eski AK Parti Milletvekili gazeteci Şamil Tayyar, Resmî Gazete’de yer alan yönetmeliğin yeni bir şey olmadığını ve mevcut kanunda yer alan yönetmelik olduğunu söyledi.

Tayyar, hobi bahçelerinin iddia edildiği gibi 11 binin çok üzerinde olduğunu ve sorunun çözümü için imar affının gerektiğini söyledi. Gazeteci Tayyar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yaptığı görüşmeden de bahsetti.

 

'Hobi bahçeleri üzerine.

Dün gece yayımlanan yönetmelik, 2020 yılında çıkarılan kanunun birebir aynısıdır.

Pandemi, deprem gibi sebeplerle gecikmeli yayımlanmış bir uygulama yönetmeliğidir.

Kanunda ne varsa yönetmelikte de onlar var.

Yani, yeni bir durum değil.

Toprak Koruma Kanunu, Tarım Bakanlığına tarım arazilerini koruma sorumluluğu yüklese de aslında bu sorun, bir imar ve çarpık yapılaşma sorunudur.

Kaçak yapılara yol, su, elektrik, internet hizmeti verilemez, suçtur.

İmara aykırı yapılarla ilgili denetim görevi de belediyelere aittir.

Ne yazık ki bu sorun zamanla çarpık yapılaşmanın ötesinde, dar gelirli vatandaşların tarımsal hobisi üzerinden aracıların rantına dönüştü.

Ayrıca, Sözcü’nün yazdığı ‘11 bin hobi bahçesi’ verisi de doğru değil, tahminler bunun çok üzerinde.

Gelelim sadede.

Belediyeler kaçak güreşiyor, bakanlık yasayı uygulamak istiyor, bahçe sahipleri tepkili.

Ortada bir sorun var.

Sorun imar sorunuysa, bunun için imar affına ihtiyaç var, o da Meclis’in görevidir.

Bakanlık yetkisini aşar.

Herkesin birbirini ispiyonladığı yerde idare de olmaz.

Şimdi top Meclis’te.

Mevcutları güvence altına alıp bundan sonra yapılacak olanları yasaklayan düzenleme, bir torba kanuna konabilir.

Eğer istenirse.

Son olarak Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı’yı aradım, tartışmadan dolayı üzüntülüydü; o da sorunun Meclis’ten çıkarılacak kanunla çözülebileceğini söyledi.

Arz olunur.'

Giresunlu Öğretmen

Sabah sabah Allah aşkına diyorum Peygamber aşkına diyorum şu Şamil TAYYAR sussun arkadaşlar sussun VALLAHİ BİLLAHİ TALLAHİ PARTİ'YE DE ZARAR VERİYOR HALK DA TEPKİLİ TÜRKİYE BÖYLECE GECEKONDU ÜLKESİ HALİNE GETİRİLİYOR YARIN MİLLET BEDDUA EDER YAPMAYIN YIKIN HEPSİNİ YIKIN VE TARİHE GEÇİN

Misafir

Turkiyede vergisini veren kurallara uyan kişiler cezalandırılır. Vergisini ödemeyen. Kaçak ev yapan. Kaçak mal satan Kaçak işçi çalıştıran yasal olmayan ne varsa yapanlar mukafatlandırıĺıyor.Af CIKIYOR. BOYLE ADALET OLMAZ
