Yağmur altında yunus sürprizi!
Bursa Mudanya'da yağışlı havada deniz yüzeyine çıkan yunuslar vatandaşların ilgisini çekti.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde yağmurlu havada deniz yüzeyine çıkan yunuslar, sahilde bulunanlara unutulmaz bir manzara sundu. Dalgalar arasında sakin şekilde ilerleyen yunuslar, vatandaşlar tarafından gözlemlendi.
O anlara tanıklık eden vatandaşlar, yunusların deniz yüzeyindeki geçişini cep telefonlarıyla kaydetti. Yağışlı havaya rağmen ortaya çıkan görüntüler, doğal yaşamın sade ama dikkat çekici anlarından biri olarak değerlendirildi.
Bir süre sonra gözden kaybolan yunuslar, sahilde bulunanlara farklı bir manzara sundu.