İstanbul'da köpek sorunu: İBB'nin patili dostları o sokakta çocuklara saldırıyor!

İstanbul'un İBB yönetimsizliğindeki belediye erkezli sorunlarından biri de saldırgan sokak köpekleri. İstanbul Avcılar'da aylardır çocuklara saldıran köpeklere ne il ne de ilçe belediyesi tarafından müdahale edilmiyor! vatandaş içişleri bakanı Mustafa çiftçi ve İstanbul Valisi Davut Gül'den acil yardım istiyor.

İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Çiğdem Caddesi'ndeki Özarı sokak'ın başladığı köşede kasabın önünde bir düzine sokak köpeği birikmiş durumda. Köpek sürüsünün sabahları işe gidenlere saldırması vatandaşı bezdirmiş durumda. Daha kötüsü ise bölgeye 2 dakika mesafede ilkokul var. Köpek sürününün saldırılarına maruz kalan vatandaşlar durumu defalarca İBB'ye bildirdikleri halde çözüm bulnumadığını ve ne yapacaklarını şaşırdıklarını söyleyerek duruma isyan etti.

Çiğdem Caddesi'nde oturan bir vatandaş "her gün sabah 8'de işe giderken yolumu uzatmak zorunda kalıyorum. Çünkü köpekler sürü halinde kasabın önünde toplanıyor. Resmen çete halinde saldırıyorlar. Bir gün 2-3 köpek oluyor bazen de 8-9 köpek. Koskoca İstanbul'un hem de göbeğinde nasıl böyle bir şey olur. İmamoğlu daha şu sorunu çözemiyor bir de istanbul'u emanet ettik. bir daha oy moy yok" diyerek duruma isyan etti.

Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nda okuyan öğrencinin velisi "İBB resmen köpekler yerinden oalcağına çocuklarını ölsün diyor. Köpekleri aşılayıp sokaklara salıyorlar. O halde aşılı köpekleri evlerine alsınlar ne de olsa aşılılar! İki tane rastalı mavi saçlı ayda 1 yıkanan bohem ittapar mutlu olacak diye bizim çocuklarımız ölsün mü" sorusunu İmamoğlu'na yöneltti.

Başka bir vatandaş "50 kere söylüyoruz sonunda birini gönderiyorlar. 'Köpek yok burada' deyip kaçarak gidiyorlar. Nasıl yok? Burada sürü var sürü. Metrobüs durağı ile burası arasında gidip geliyorlar belli saatlerde buradalar belli saatlerde başka bölgelerde. Adam akıllı iş yapın toplayın bunları" dedi.