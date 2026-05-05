İran Dışişleri Bakanı Erakçi ABD'yi uyardı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi ABD'yi uyardı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini söyledi. Pakistan’daki görüşmelerde ilerleme sağlandığını belirten Erakçi, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni “kötü niyetli çevrelerin sürüklediği kargaşaya kapılmama” konusunda uyardı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı çevresinde yükselen tansiyona ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Erakçi, bölgede yaşananların siyasi krizlere askeri çözüm üretilemeyeceğini bir kez daha gösterdiğini savundu.

Erakçi, Pakistan’ın yürüttüğü arabuluculuk çabaları sayesinde görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek, bu sürecin yeni bir çatışma hattına dönüştürülmemesi gerektiğini ifade etti. İranlı bakan, özellikle ABD’ye yönelik mesajında, karar alıcıların kötü niyetli aktörlerin etkisiyle daha büyük bir kargaşanın içine çekilmemesi gerektiğini vurguladı.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformunda Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin, "siyasi bir krize askeri bir çözümün olmadığını açıkça gösterdiği" değerlendirmesinde bulunan Erakçi, "Pakistan'ın özverili çabaları sayesinde görüşmeler ilerlerken, ABD kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme konusunda dikkatli olmalıdır, aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri de dikkatli olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine ilişkin "Özgürlük Projesi" adını verdiği girişim hakkında da "Özgürlük Projesi, kör düğüm projesidir." ifadesine yer verdi.

BAE Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 İHA'ya hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıklamıştı ancak İran saldırıyı üstlenmemişti.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik "Özgürlük Projesi"

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump, söz konusu ülkeler için "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" ifadesini kullanmış ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetmişti.

CENTCOM da bu sürece 15 bin askeri personelin yanı sıra 100'den fazla kara ve deniz aracı ile güdümlü füze destroyerleriyle askeri destek sağlanacağını duyurmuştu.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füzeyle hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD'ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattığı kaydedilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine 2 füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Mehmet emin temel

Batı mallarını boykott ediyoruz
