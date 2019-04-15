Van'da sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi Van'ın Özalp ve Gevaş ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan araçta 81 kilo 550 gram esrar ve 109 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Özalp Jandarma Komutanlığı ekipleri, Savatlı Mahallesi yol ayrımında, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Narkotik köpekleri "Alem" ile "İmla"nın da kullanıldığı aramada 79 paket halinde 81 kilo 550 gram toz esrar bulundu. Gevaş ilçesinde de Balaban Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada, torpido gözüne gizlenmiş 109 gram sentetik uyuşturucu ile 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.