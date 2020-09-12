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Aktüel Van'da şehit askerler için tören düzenlendi
Aktüel

Van'da şehit askerler için tören düzenlendi

Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi memleketi Samsun'a, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın cenazesi Eskişehir'e, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın cenazesi de Hatay'a askeri uçakla uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 00:08:26 -
Van'da şehit askerler için tören düzenlendi

VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan 3 asker için tören düzenlendi.

Şehitler Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top ve Jandarma Uzman Çavuşlar Yusuf Uyar ile Sezer Uçar'ın Türk bayrağına sarılı naaşları, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki tören alanına getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, İl Müftü Vekili Sacit Emiri dua etti.

Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi memleketi Samsun'a, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın cenazesi Eskişehir'e, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın cenazesi de Hatay'a askeri uçakla uğurlandı.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, şehit yakınları, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


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