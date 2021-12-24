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Yerel Van'da sabaha karşı korkutan deprem!
Yerel

Van'da sabaha karşı korkutan deprem!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Van'da 3,9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Valilik, şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 08:18:00 -
Van'da sabaha karşı korkutan deprem!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tuşba ilçesinde saat 05.26'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu depreme ilişkin, "Şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yoktur" ifadesine yer verildi.

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