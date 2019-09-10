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Van’da PKK’ya ait 3 sığınak imha edildi

Van’ın Gevaş ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonunda ortaya çıkarılan 3 sığınak ve bu sığınaklarda bulunan yaşam malzemeleri olay yerinde imha edildi.

10 Eylül 2019 Salı 09:40
Van’da PKK’ya ait 3 sığınak imha edildi

Van’ın Gevaş ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonunda ortaya çıkarılan 3 sığınak ve bu sığınaklarda bulunan yaşam malzemeleri olay yerinde imha edildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Gevaş ilçesi Anaköy Mahallesi kırsalında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi, milis ve işbirlikçilerin yakalanması maksadıyla 8 Eylül 2019 icra edilmeye başlanan “Şehit GK Emin Çağirci (2019-171)” operasyonunu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 adet sığınak bulunmuş olup, sığınaklar içerisinde; 10adet büyük tüp, 2adet dolu, 8 adet boş, 4 adet boş küçük tüp, 1 adet 8’li kalem pil bloğu, 1 adet set üstü ocak, 2 adet parka, 10 adet battaniye, 10 adet yastık, 2 adet pantolon (örgüt kıyafeti) 20 metre elektrik kablosu, 5 adet ampul, 1 adet iç çamaşırı, 1 adet siyah elektrik bandı, 6 adet kumanda pili, 1 adet kullanılmış tıraş bıçağı, 8 adet çeşitli ilaç (ağrı kesici ve antibiyotik), 2 adet kitap, 3 adet boş defter, 1 adet boş not defteri, 2 adet lüks gömleği (tüpte aydınlatmak için), 3 adet ısıtıcı ampul, 3 adet sabun, 1 adet diş macunu, 5 kilo nohut, 5 kilo un, 10 adet tabak, 10 kilo zeytin, 3 adet yemek tenceresi, 10 adet kaşık çatal, 1 adet un eleği, 1 adet tıraş fırçası, 3 adet çakmak, 1 adet gazlı ekmek pişirme sacı, 1 takım BTÖ kıyafeti, 1 adet çaydanlık, 1 adet tencere, 8 paket hazır çorba, 2 adet sırt çantası olarak hazırlanmış çuval, 1 adet çaydanlık, 4 adet çay bardağı, 1 kilo çay, yarım kutu küp şeker, 1 kilo bozulmuş peynir, ele geçirilerek tüm sığınaklar imha edildi” denildi

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:40
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