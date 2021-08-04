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Gündem Van'da PKK’nın mühimmatları ele geçirildi
Gündem

Van'da PKK’nın mühimmatları ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 17:48:00 -
Van'da PKK’nın mühimmatları ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Taşlıyazı kırsalında çobanlara ve göçerlere yönelik kontrollerin yapılması maksadıyla gerçekleştirilen operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, av tüfeği, bir miktar fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.​​​​​​​

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