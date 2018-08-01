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Van'da PKK operasyonu: 23 gözaltı!

Van'ın Erciş ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin evinde, çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman bulundu.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:40
Van'da PKK operasyonu: 23 gözaltı!

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Temmuz - 1 Ağustos tarihlerinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık etmek' suçlamasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 şarjör, 16 fişek ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:40
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