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Aktüel

Van’da pet şişe içerisinde 14 kilo 800 gram likit metamfetamin ele geçirildi

Van’da polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada plastik pet şişe içerisinde 14 kilo 800 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 10:54:54 -
Van’da pet şişe içerisinde 14 kilo 800 gram likit metamfetamin ele geçirildi

Van’da polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada plastik pet şişe içerisinde 14 kilo 800 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erciş-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada; kamyonetin bagajında bulunan çuvalda 9 adet plastik şişede içerisinde toplam 14 kilo 800 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltın alınan araç sürücüsü M.A.Y. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı” denildi.

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