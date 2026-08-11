İçişleri Bakanlığı’ndan kahramanlar için paylaşım! İyi ki varsın Eren iyi ki varsın Ferhat
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İçişleri Bakanlığı, 9 yıl önce Maçka'da PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i anarak, "İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Ferhat Astsubay" paylaşımında bulundu.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Ferhat Astsubay. 9 yıl önce Maçka'da, vatan sevgisinin ve fedakarlığın unutulmaz bir destanı yazıldı. Eren Bülbül’ü ve onu canı pahasına koruyan kahraman Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Eren’imizin de Ferhat Astsubayımızın da aziz hatırası, milletimizin yüreğinde daima yaşayacak" denildi.
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