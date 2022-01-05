Van’da okullar tatil mi? Özalp’ta okullar tatil mi? Saray’da yarın okul var mı?

Van'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, kar ile mücadele etmek için ekipler gece gündüz çalışmakta. Van’da akşamüzeri başlayan kar yağışının ardından tüm gözler Van’da okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. İlçelerde kendisini iyice hissettiren yoğun kar yağışı akşam saatlerinden itibaren Van kent merkezinde de kendisini hissettirdi. Yoğun kar yağışı sonrası kent beyaza bürünürken gözler Van Valiliği'nin alacağı karara çevrildi.

Van’da okullar tatil mi? 6 Ocak’ta Van’da kar tatili var mı?

Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle iki ilçede, ilk ve orta dereceli okullarda bugün için eğitme ara verildi. Bölgedeki kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi. Van Valiliği 6 Ocak Perşembe okullar tatil edilip edilmediğine ilişkin bir açıklama yapmadı.