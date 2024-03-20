Van'da okullar tatil edildi

Van'da sabah saatleri itibariyle başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken, lapa lapa yağan kar, kısa sürede her yeri beyaz örtüyle kapladı. Martta lapa lapa yağan karın altında gezintiye çıkan vatandaşlar, kış mevsiminde bölgenin güzelliğinin kar yağışı ile olduğunu söyledi. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki yollarda trafiğin aksamaması için kar temizliği yaptı.

11 ilçede okullar tatil edildi

Van'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 11 ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle çarşamba günü Muradiye, İpekyolu, Edremit, Tuşba, Başkale, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, Özalp, Saray ve Çaldıran ilçe merkezleri ve köylerindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildi. Engelli, hamiye ve kronik hastalığı olan memurlar da idari izinli sayılacak." denildi.