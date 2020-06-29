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Aktüel

Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı

Saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 23:14:19 -
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı

VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde nöbet değişimine giden araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yukarıyanıktaş Mahallesi Tavşan Tepe mevkisinde yapımı devam eden üs bölgesinin inşaat alanının emniyetini sağlayan güvenlik korucularının nöbet değişimini sağlamak üzere bölgeye giden araca, PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı olduğu değerlendiren el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda ayağından yaralanan bir güvenlik korucusu, Çaldıran Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından helikopterle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.

Saldırıyı düzenleyen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

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