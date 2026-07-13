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Seyahatseverlere THY’den müjde! Yurt içi uçuşlara dev indirim

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AA Giriş Tarihi:

Seyahatseverlere THY’den müjde! Yurt içi uçuşlara dev indirim

Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarda 1449 liradan başlayan indirimli biletleri satışa çıkardı.

#1
Foto - Seyahatseverlere THY’den müjde! Yurt içi uçuşlara dev indirim

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yarın saat 23.59'a kadar alınacak indirimli biletler 1 Ekim-20 Aralık arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

#2
Foto - Seyahatseverlere THY’den müjde! Yurt içi uçuşlara dev indirim

İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı yurt içi tek yön direkt uçuşlarda geçerli olan kampanya kapsamında, 150 bin koltuk için indirimli bilet satışa sunuldu.

#3
Foto - Seyahatseverlere THY’den müjde! Yurt içi uçuşlara dev indirim

Biletler, THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

#4
Foto - Seyahatseverlere THY’den müjde! Yurt içi uçuşlara dev indirim

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