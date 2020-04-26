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Aktüel

Van’da Nisan ayında kar sürprizi

Van’ın Muradiye ilçesinde Nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

2020-04-26 12:18:51 -
Van’da Nisan ayında kar sürprizi

Van’ın Muradiye ilçesinde Nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.


Muradiye ilçesine 15 kilometre mesafedeki bazı mahalleler, Nisan ayında kar yağışıyla beyaza büründü. Meralarda otlayan ve donma tehlikesi geçiren küçükbaş hayvanlar ise tekrar ağıllara getirildi. Mahalle sakinlerinden Mahir Beyaztaş, hayvanları artık meralarda otlamaya başladıklarını belirterek, “Nisan ayının son günleri olmasına rağmen havaların bozulmasıyla aniden kar yağdı. Kış ayını tekrar yaşadık. Hayvanlarımız aç kalırken, bizler de mağdur olduk” dedi.

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