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Van'da metruk bir yapıda 25 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel Van'da metruk yapıda düzensiz göçmenler yakalandı
Yerel

Van'da metruk yapıda düzensiz göçmenler yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 düzensiz göçmen metruk bir yapıda yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 01:59:00 -
Van'da metruk yapıda düzensiz göçmenler yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, ilçenin Hacıbekir Mahallesi'nde metruk bir yapıya operasyon düzenledi.

Operasyonda üstü brandayla kapatılmış yapıda 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Sağlıklı olmayan koşullarda kalan ve bitkin düştükleri gözlemlenen göçmenler, sağlık kontrolü için otobüslerle hastaneye götürüldü.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

Organizatör olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı, metruk yapı iş makineleriyle yıkıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da helikopterle operasyonu havadan takip etti.

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