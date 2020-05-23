Van'da mayıs ayında karla mücadele

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesinde kardan dolayı ulaşımı atlarla sağlanan mezranın yolunu açtı.



Son 26 yılın en çetin kışını geride bırakan Van'da, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezine yaklaşık 115 kilometre uzaklıktaki 3 bin rakımlı Sıcaksu bölgesinde kar temizleme çalışması yaptı.

Çalışma ile Sıcaksu mahallesine bağlı Tüzek, Kaya, Çarlık ve Yeşildere mezralarının yolu açıldı.

Ulaşımı atlarla ve yaya olarak sağlandıklarını belirten mezra sakinlerinden Nihat Söner, "Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarımızı açtı. Bundan sonra inşallah kendi araçlarımızla gelip gideceğiz" dedi.



Yağışların etkisini kaybetmesiyle kapalı yolda çalışma yürüttüklerini belirten iş makinesi operatörü Senar Dolaz ise 3 bin rakımlı bölgelerde, mayıs ayında karla mücadele ettiklerini anlattı.

Söz konusu bölgede kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğunu ifade eden Dolaz,"Burası ilçe merkezine yaklaşık olarak 90 kilometre uzaklıkta ve 3 bin rakımı olan bir bölgedir. İki gündür bu bölgede kar temizleme çalışması yapıyoruz. Yer yer 2-3 metreyi bulan kar kalınlığı var. Bu bölgede 4 mezra yolumuz mevcut." diye konuştu.