  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni trafik kanunu meyvesini verdi: Bunları yapan yanıyor Ciddi bir şekilde istendi ama olmadı: Galatasaray 8 milyona almadı: 48 milyona satıldı! Killi toprak keçi kılıyla buluştu: İşte o meşhur tandır ekmeğinin sırrı! Meteorolojiden son dakika uyarısı: İstanbul dahil 11 ili vuracak! SGK düğmeye bastı! İşte aylıklarından kesinti yapılacak kişiler Dursun Özbek'in herkesten sakladığı transfer planı ortaya çıktı! İstanbul'da Özel Hareket operasyonu! Fotoğrafı gündem olan kadın bakın kimmiş Pakistan'da feci olay: Ölü sayısı 34'e yükseldi! Sahipsiz kaldı... Büyüklere kök söktüren kulüpte nereden nereye
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Killi toprak keçi kılıyla buluştu: İşte o meşhur tandır ekmeğinin sırrı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Killi toprak keçi kılıyla buluştu: İşte o meşhur tandır ekmeğinin sırrı!

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kadınlar, ekmek pişirmede kullanılan geleneksel çamur tandırları el emeğiyle üreterek bu zanaatı yaşatmayı sürdürüyor.

#1
Foto - Killi toprak keçi kılıyla buluştu: İşte o meşhur tandır ekmeğinin sırrı!

Palas Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, yaz mevsiminin gelmesiyle tandır yapımına başlıyor. Özel killi toprağı keçi kılıyla karıştırıp çamur haline getiren kadınlar, bir tandırı 15 ila 20 günde tamamlıyor.

#2
Foto - Killi toprak keçi kılıyla buluştu: İşte o meşhur tandır ekmeğinin sırrı!

Tandır üreten kadınlardan 56 yaşındaki Gülten Coşkun, tandır yapmayı babaannesinden öğrendiğini, evlendikten sonra da bu işi sürdürdüğünü söyledi. Tandır ekmeğinin lezzetinin farklı olduğunu ifade eden Coşkun, "Bunu yiyen, marketlerde satılan ekmekleri yiyemez." dedi.

#3
Foto - Killi toprak keçi kılıyla buluştu: İşte o meşhur tandır ekmeğinin sırrı!

Halasıyla tandır yapıp sattıklarını anlatan Coşkun, özel killi toprağa sağlam olması için keçi kılı kattıklarını, sulandırarak çamur haline getirdikleri toprağı bir hafta boyunca ayaklarıyla çiğnediklerini belirtti.

#4
Foto - Killi toprak keçi kılıyla buluştu: İşte o meşhur tandır ekmeğinin sırrı!

Çamura şekil vererek her gün tandırın bir katını yaptıklarını ve "nü taşı" adı verilen taşlarla yüzeyini düzelttiklerini dile getiren Coşkun, "Tandırın içi düz olacak. Düz olunca ekmek güzel pişer." diye konuştu.

#5
Foto - Killi toprak keçi kılıyla buluştu: İşte o meşhur tandır ekmeğinin sırrı!

Tandır yapımını köylerinde 10-15 kişinin bildiğini, gençlerin ise buna ilgi göstermediğini anlatan Coşkun, yaptıkları tandırların uzun yıllar kullanılabildiğine dikkati çekti.

#6
Foto - Killi toprak keçi kılıyla buluştu: İşte o meşhur tandır ekmeğinin sırrı!

Coşkun, tandır yapmanın zahmetli olduğunu söyleyerek, "İşimiz, inşaat işçisinden zor. İnşaat işçisi bizim gibi çok fazla uğraşmıyor. Kayseri'den, çevresinden, her yerden tandır almaya gelirler. Yaptığım tandırlar uzun ömürlü. Yaptığım tandırı 20 yıl kullandım. Küçük tandırları 4-5 bin liraya, büyükleri ise 7 bin liraya satıyoruz." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Killi toprak keçi kılıyla buluştu: İşte o meşhur tandır ekmeğinin sırrı!

Coşkun, tandır üretimi için yaz mevsimini tercih ettiklerini, eylüle kadar yaklaşık 15 tandır yaptıklarını ve her birinin yaklaşık 200 kilogram ağırlığında olduğunu kaydetti.

#8
Foto - Killi toprak keçi kılıyla buluştu: İşte o meşhur tandır ekmeğinin sırrı!

Tandırlarla aile bütçesine katkı sağladıklarını anlatan Coşkun, "Ev ekonomisine katkımız oluyor, kendimize harcıyoruz, torunlarımıza para veriyoruz." dedi. Tandırda ekmek yapan Rukiye Uzun ise tandırda pişen ekmeğin çok lezzetli olduğunu belirterek, 3 haftada bir pişirdiği tandır ekmeğini buzlukta saklayarak tükettiklerini söyledi. Sabah erkenden kalkarak tandır ateşini yaktığını dile getiren Uzun, çocukluğundan bu yana bildiği lezzeti yapmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa’da masada otururken yakalandı! Gurbetçi vatandaş firari Can Dündar’ı tek cümleyle rezil etti!
Gündem

Fransa’da masada otururken yakalandı! Gurbetçi vatandaş firari Can Dündar’ı tek cümleyle rezil etti!

MİT tırları davasının firari sanığı terörist FETÖ’cü Can Dündar, Fransa’da bir kafede otururken kendisini tanıyan vatansever bir gurbetçi va..
Ehliyet sevinci sadece birkaç saat sürdü: Aynı gün iptal edildi
Gündem

Ehliyet sevinci sadece birkaç saat sürdü: Aynı gün iptal edildi

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, sürücü belgesini aldıktan sonra yola çıkan ve yayaya yol vermediği dronla tespit edilen sürücüye 5 ..
AB’nin risk faktörü kuralları 2 Ağustos’ta devrede: Yapay zekaya yasak ve sıkı denetim!
Dünya

AB’nin risk faktörü kuralları 2 Ağustos’ta devrede: Yapay zekaya yasak ve sıkı denetim!

Avrupa Birliği'nin yapay zeka sistemlerine yönelik şeffaflık ve risk faktörü yasasında yeni dönem 2 Ağustos'ta başlıyor. Yasa kapsamında kab..
Cem Küçük hakkında son dakika gelişmesi
Gündem

Cem Küçük hakkında son dakika gelişmesi

Gazeteci Cem Küçük, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasından dolayı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi...
Vücudumuz B12’ye ihtiyacı olduğunu bu şekilde gösteriyor: Hızla artan B-12 eksikliğine çözüm!
Kadın - Aile

Vücudumuz B12’ye ihtiyacı olduğunu bu şekilde gösteriyor: Hızla artan B-12 eksikliğine çözüm!

B12 vitamini eksikliğinde vücudun nasıl tepkiler vereceğini anlatacağız. Vitaminler vücudumuzun üretemediği olmazsa olmaz yaşam taşlarındand..
Dilenmeye başlayan Yeni Parti’ye 5 kuruş bağış
Gündem

Dilenmeye başlayan Yeni Parti’ye 5 kuruş bağış

Yargı kararıyla Genel Başkan koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu’na bırakmak zorunda kalan, CHP’de barınamayacağını anlayınca çareyi YP’yi kurmakta..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23