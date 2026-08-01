Yeni trafik kanunu meyvesini verdi: Bunları yapan yanıyor
Trafikte araç kovalayan, levye ve sopayla araçtan inip dehşet saçan magandalara karşı yürürlüğe giren 7574 sayılı kanun tam anlamıyla meyvesini verdi! "Bunları yapan yanıyor" dedirten 180 bin lira para cezası, 30 gün araç men kararı ve ehliyete el konulmasını içeren tarihi yaptırımların ardından yollardaki şiddet yarı yarıya azaldı. Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin, "Yeni kanun zorbalığı tamamen frenledi, magandaların kafasında şimşek çaktı" derken, sürücüler de "Artık kimse aracından inmeye bile cesaret edemiyor" diyerek uygulamaya tam destek verdi.