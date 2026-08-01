Yeni trafik kanunu meyvesini verdi: Bunları yapan yanıyor

Şahin, şöyle devam etti: "Vatandaşımız bir defa alacağı cezaya göre, başına neler geleceğine göre hareket ediyor. Yani genel anlamda baktığımız zaman kültürel olarak trafik kültürü Türkiye'de çok zayıf. Dolayısıyla da herkes 'ben istediğimi yaparım' mantığıyla hareket ediyor. Bunun önüne geçmenin yolu elbette ki şu anda uygulanan yüksek trafik cezaları. Yüksek trafik cezalarının uygulanmasıyla beraber, özellikle şiddet kollarında daha yüksek uygulanmasıyla beraber şiddet olaylarının geçen seneye göre yüzde 50 oranında azalmış olması bu istatistik bizim için çok önemli." Düzenleme sonucu çok kısa sürede trafikteki şiddet olaylarının azaldığını belirten Şahin, tamamen sona ermesi için ise eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Şahin, "Artık insanlar bir de sosyal medyada özel çekimler de yapıyorlar: 'Hadi in bakayım, hadi in de bir cezayı ye bakayım' falan diye. Bu aslında toplumda büyük fayda sağlıyor. Yalnız bunların kitlesel haber kanallarında, televizyonlarda, dizi aralarında veya haber aralarında çok daha fazla işlenmesi lazım." diye konuştu.