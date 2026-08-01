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Yeni trafik kanunu meyvesini verdi: Bunları yapan yanıyor

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Yeni trafik kanunu meyvesini verdi: Bunları yapan yanıyor

Trafikte araç kovalayan, levye ve sopayla araçtan inip dehşet saçan magandalara karşı yürürlüğe giren 7574 sayılı kanun tam anlamıyla meyvesini verdi! "Bunları yapan yanıyor" dedirten 180 bin lira para cezası, 30 gün araç men kararı ve ehliyete el konulmasını içeren tarihi yaptırımların ardından yollardaki şiddet yarı yarıya azaldı. Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin, "Yeni kanun zorbalığı tamamen frenledi, magandaların kafasında şimşek çaktı" derken, sürücüler de "Artık kimse aracından inmeye bile cesaret edemiyor" diyerek uygulamaya tam destek verdi.

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Foto - Yeni trafik kanunu meyvesini verdi: Bunları yapan yanıyor

Trafikte terör estiren, araç sıkıştırıp yolları eşkıya gibi kesen magandalara verilen ağır ders, yollara nihayet huzur getirdi. 27 Şubat 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı kanun kapsamında; trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden ya da bu amaçla araçtan inen sürücülere uygulanan 180 bin liralık dev ceza, 30 gün araç men ve 60 gün ehliyete el koyma yaptırımı magandaların gözünü korkuttu.

#2
Foto - Yeni trafik kanunu meyvesini verdi: Bunları yapan yanıyor

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere yönelik düzenlemenin, şiddet olaylarının azalmasında etkili olduğunu belirtti. Trafik ihlallerine yönelik yaptırımların caydırıcılığını artıran 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Şubat 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanması, araçların 30 gün süreyle trafikten menedilmesi ve sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınması hükme bağlanmıştı.

#3
Foto - Yeni trafik kanunu meyvesini verdi: Bunları yapan yanıyor

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin, düzenlemenin trafikteki şiddet olayları üzerindeki etkisine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Şahin, "Yeni kanun trafikteki şiddet olaylarını tamamen frenlemiştir. Yani bu herkesin kafasında bir şimşek gibi çakmıştır. Dolayısıyla bundan sonra vatandaşımızın daha dikkatli olacağından eminim." diye konuştu.

#4
Foto - Yeni trafik kanunu meyvesini verdi: Bunları yapan yanıyor

Şahin, şöyle devam etti: "Vatandaşımız bir defa alacağı cezaya göre, başına neler geleceğine göre hareket ediyor. Yani genel anlamda baktığımız zaman kültürel olarak trafik kültürü Türkiye'de çok zayıf. Dolayısıyla da herkes 'ben istediğimi yaparım' mantığıyla hareket ediyor. Bunun önüne geçmenin yolu elbette ki şu anda uygulanan yüksek trafik cezaları. Yüksek trafik cezalarının uygulanmasıyla beraber, özellikle şiddet kollarında daha yüksek uygulanmasıyla beraber şiddet olaylarının geçen seneye göre yüzde 50 oranında azalmış olması bu istatistik bizim için çok önemli." Düzenleme sonucu çok kısa sürede trafikteki şiddet olaylarının azaldığını belirten Şahin, tamamen sona ermesi için ise eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Şahin, "Artık insanlar bir de sosyal medyada özel çekimler de yapıyorlar: 'Hadi in bakayım, hadi in de bir cezayı ye bakayım' falan diye. Bu aslında toplumda büyük fayda sağlıyor. Yalnız bunların kitlesel haber kanallarında, televizyonlarda, dizi aralarında veya haber aralarında çok daha fazla işlenmesi lazım." diye konuştu.

#5
Foto - Yeni trafik kanunu meyvesini verdi: Bunları yapan yanıyor

“ENGEL OLUYOR” Düzenlemenin ardından trafikte yaşanan tartışma ve şiddet olaylarının azaldığını belirten sürücülerin çoğunluğu yeni yaptırımların caydırıcı olduğunu ifade etti. Sürücülerden 48 yaşındaki Cüneyt Kıran, düzenlemeyi olumlu bulduğunu belirterek, "Bence çok güzel bir uygulama. Trafikteki olayların azaldığını düşünüyorum. Denk gelenler var, çıkacağız zannediyorlar ama engel oluyor yani aklına o sırada ceza geliyor." dedi.

#6
Foto - Yeni trafik kanunu meyvesini verdi: Bunları yapan yanıyor

34 yaşındaki Yusuf Akbaba da yaptırımların gerekli olduğunu diye getirerek, "Çok doğru ve gerekli bir düzenlemeydi. Cezaların ardından bu tür olaylar azaldı. Artık kimse olaya karışmaya bile niyet etmiyor.” ifadelerini kullandı. Bayram İştehan da düzenlemenin toplum açısından olumlu sonuç verdiğini ifade ederek, "Artık kimse aracından inmiyor. Çok iyi oldu. Toplum açısından da faydalı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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