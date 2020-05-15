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Van'da katledilen 9 çocuk babası belediye çalışanı yardımseverliğiyle gönüllerde taht kurmuş

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:37:04 -
Van'da katledilen 9 çocuk babası belediye çalışanı yardımseverliğiyle gönüllerde taht kurmuş

VAN (AA) - MESUT VAROL - Van'ın Özalp ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 9 çocuk babası belediye çalışanı Yıldırım Demir, ilçede yediden yetmişe herkesin yardımına koşmasıyla tanınıyordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden belediye çalışanı Yıldırım Demir (64) ve Kinyaz Karalıoğlu'nun (60) evinde yas var.

Demir'in yaşadığı Mahmudiye Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asan yakınları, sosyal mesafe kuralına uyarak taziyeleri kabul ediyor.

Görev aldığı belediyede ağır kış koşullarında yolu kardan kapanan mahallelerde fedakarca çalışarak vatandaşlara hizmet götüren Demir, Kovid-19 tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda da gönüllü yer aldı.

Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına koşan Demir, işine olan düşkünlüğü ve çalışkanlığıyla ilçe halkının takdirini kazanmıştı.

- PKK'lı teröristler 3 ay önce tehdit etmiş

Devletin şefkat elini vatandaşlara ulaştırmak için mesai gözetmeksizin çalışan Yıldırım Demir'in yakınları, belediye çalışanının 3 ay önce de PKK'lı teröristlerce tehdit edildiğini anlattı.

Teröristlerin, 9 çocuk babası Demir'in yaşadığı evin duvarına gece yarısı büyük harflerle çarpı işaretleri içerisinde "PKK" yazdığını ifade eden yakınları, Demir'in tüm tehditlere rağmen ilçe halkına hizmet götürmekten vazgeçmediğini belirtti.


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