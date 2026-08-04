3 yıl sonra grupta konuşan Kılıçdaroğlu’ndan YP’ye gönderme! ‘Bizim villalarla arsalarla işimiz yok’

Mahkemenin, CHP’nin 38’inci kurultayına ilişkin ‘mutlak butlan’ kararının ardından genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Sadece haklının önünde, hakkı arayanların önünde ve halkın önünde eğiliriz. Onlara saygı duyarız. Gücün önünde eğilmeyiz. Sevginin, barışın, güzelliğin, dertlerin yaşandığı bir Türkiye'deyiz. Bizim yeniden ama yeniden güçlü bir iradeyle alana çıkmamız lazım. Yeniden bu ülkenin sorunlarını, unutturulan sorunlarını ama yaşadığı sorunları yeniden hatırlatmak zorundayız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çünkü biz halkın partisiyiz" diye konuştu.

“CHP DEVLET KURAN PARTİDİR”

Cumhuriyet Halk Partisi'nin devlet kuran ve devlete yön veren bir parti olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz saraylarda, köşklerde, villalarda oturmuyoruz. Biz kendi evlerimizde ailecek huzur içinde yaşayıp herkesin de huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye özlemiyle mücadele ediyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Ve herkesin şu gerçeği bilmesi lazım; Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi devlet kuran partidir. Cumhuriyet Halk Partisi devlete yön veren bir partidir. Çağdaşlığı arayan, çağdaşlığı her alanda Türkiye'ye getirmek isteyen bir partidir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin sorunlarıyla ilgili en sağlıklı çözümleri üreten ve sunan bir partidir. Herkesin bunu bilmesi lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir cümlesi var, der ki: ‘Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.’ Cumhuriyet Halk Partililer o kimsesizlerin kimsesi olmak zorundadırlar" diye konuştu.

“HESAP VERMEKTEN ÇEKİNMEYİZ”

Siyasetin ahlaklı zeminde yapılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Biz devletin bir kuruşuna tenezzül eden bir siyasi gelenekten gelmiyoruz. Biz Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün, rahmetli Ecevit'in ve Baykal'ın geleneğinden geliyoruz. Biz ayrıca hesap sormaktan çekinmeyiz, hesap vermekten de çekinmeyiz. Benim siyaset anlayışımda, bütün CHP'lilerin siyaset anlayışında hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Bizim parayla pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok. Bizim işimiz bir çocuğun sorunu varsa o soruna kilitlenmektir. Bir aile geçinemiyorsa o aileyle dertlenmektir, onun geçimini sağlamaktır. O nedenle alnımız açık ve iktidar sahiplerine, saray şürekasına açıkça her yerde meydan okuruz. Bakınız biz CHP'liyiz. Halka hesap sormayız ama halka hesap veririz. Halka hesap vermeyi onurlu bir görev kabul ederiz" açıklamasında bulundu.