5 futbolcu birden kadroya katıldı! Boluspor’dan transfer şov!

Kırmızı-beyazlılar, sağ bek pozisyonu için Arjantinli futbolcu Juan Arguello ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde Instituto, Racing de Cordoba, Defensores Unidos ve son olarak Bolivya ekibi Real Tomayapo formalarını terleten Arguello, yeni sezonda Boluspor'un başarısı için mücadele edecek. Dış transferde kadrosunu önemli isimlerle takviye eden Boluspor, iç transferde ise öz kaynağına sahip çıktı. Futbola 8 yaşında Boluspor altyapısında başlayan ve 19 yaşında profesyonel olan savunma oyuncusu Abdulsamet Kırım'ın sözleşmesi uzatıldı. Genç savunmacı, yeni sezonda da kırmızı-beyazlı formayı giymeye devam edecek.