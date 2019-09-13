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Van’da kantin denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehir merkezindeki okul kantinlerini denetledi.

13 Eylül 2019 Cuma 11:30
Van’da kantin denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehir merkezindeki okul kantinlerini denetledi.


Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla çocukların sağlığı için kantinlerde “Gıda ve Hijyen


Denetimi” yapmaya başladı. Okul kantinlerine belli aralıklarla denetimlerini sürdürecek olan ekipler, kantin çalıştırma ruhsatlarını kontrol ederken, kantinlerdeki gıdaları da titizlikle inceledi. Ekipler, tüketici haklarının korunması kapsamında gıdaların ambalajlarını tek tek inceleyerek, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.


Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, denetimleri aralıklarla sürdüreceklerini ifade etti. Çocukların sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirten Sevinç, “Öğrencilerimizin sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için denetimlerimizi düzenli aralıklarla gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız bu konuda bize emanet. Aksi bir durum yaşanmaması için çalışacağız. Denetimlerimizde belirlenen kriterlere uymayan esnafa gerekli işlemler uygulanacak. Uyulması gereken kurallar hakkında da kantin çalışanlarımızı bilgilendirdik. Bütün çocuklarımıza yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilerim” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:30
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