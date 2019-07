Van’da ‘Kansere Geçit Yok’ yarışması

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, muhtarlar arası "Kansere Geçit Yok" sloganıyla yarışma düzenledi.

İpekyolu Anadolu İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda düzenlenen programa Van İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Taman, Tuşba Sağlık Müdürü Dr. Eyüp Kalkan ve mahalle muhtarları katıldı. Burada konuşan Van İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kanserin dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci ölüm nedeni olması açısından önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi. Sünnetçioğlu, “Kanser beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalıktır. Dünyada her yıl 14 milyon kişinin yakalandığı ve 8,2 milyon kişinin ölümüne sebep olan kanser; yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı yapmaksızın tüm insanları etkilemektedir. Türkiye’de yılda 163 bin 500 civarında yeni kanser vakası teşhis edilmektedir. Ülkemizde bir günde yaklaşık 450 kişinin kanser teşhisi aldığı söylenebilir.

Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat kanseri iken, tütüne bağlı kanserler erkeklerde önemini korumaya devam etmektedir. Kadınlarda en sık görülen kanser; meme kanseri olup, her 8 kadından birisi meme kanseri olmaya devam etmektedir. Hem erkeklerde hem de kadınlarda kalın bağırsak (kolorektal) kanseri üçüncü en sık görülen kanser türüdür. Kanser türlerinin uyarılarını erken fark etmek, bulgularını araştırmak ve ileri tetkik için hastaların sevk edilmesi, erken tanı şansını arttırmaktadır. Ülkemizde ve ilimizde meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütülmektedir. Kanser konusunda en önemli kontrol stratejisinin korunma ve erken teşhis olduğundan yola çıkılarak, 2018 yılında ilimiz İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde ‘Sağlıklı Hayat Merkezleri’ açılmış olup, bu merkezlerdeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi birimlerinde her üç kanser türünde tarama çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri, KETEM Birimleri ile aile sağlığı merkezlerinde kanser taramaları yapılmaktadır. Birinci basamak sağlık kurumlarımızda halkımıza yönelik yürütülen kanser taramaları ağrısız, acısız yöntemlerle gerçekleştirilmekte olup tamamen ücretsizdir. Sağlık Bakanlığınca, geçen yıl (2018) Türkiye genelinde yapılan meme, serviks (rahim ağzı) ve kolorektal (bağırsak) kanser taramalarından 7 milyon kişi yararlanmıştır. 2018 yılında ilimizde yürütülen kanser tarama çalışmalarında ise, her üç kanser türünde toplamda yaklaşık 42 bin kişiye tarama yapılmıştır. Halkımızın kanser konusunda farkındalığını yükseltmek, bilincini arttırmak, aile hekimliklerinde ağrısız, acısız ve ücretsiz yapılabilen taramalara katılımlarını arttırmak, kanser hakkında sağlık okuryazarlığını sağlamak ve davranış değişikliği oluşturmak için siz değerli muhtarlarımızla ‘Kansere Geçit Yok’ sloganı ile yarışma düzenledik. İnşallah sizlerinde yardımlarıyla bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Burada muhtarlarımıza iş düşüyor. Katkı ve desteğinize ihtiyacımız var. Kanser konusunda ne kadar çok vatandaşımıza ulaşırsak, o kadar çok hayat kurtarmış oluruz. Erken evrede yakalanma şansımız çok yüksek, ne kadar erken hareket edersek tedavi şansımız o kadar yüksek olur. Taramalar Sağlık Bakanlığımız tarafından ücretsiz yapılmakta, sizlere de düşen görev vatandaşlarımızı en yakın sağlık merkezlerine yönlendirmektir. Bize de düşen görev, kanser taramalarını yapıp erken teşhis ve tedavilerini yapmış olacağız. Kanser vakalarında erken teşhis, bu hastalığın ilerlemesinin önüne geçerek tedavi etme şansımız çok yüksek. Vatandaşlarımızı eski sağlığına kavuşturarak tamamen sağlıklı yaşamlarına dönüştürme şansımız olacak” dedi.

Konuşmaların ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda’nın "Kansere Geçit Yok" sloganı ile hazırlanan bilgilendirme sunumuyla program son buldu.