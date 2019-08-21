0553 313 94 23

Van’da kan davası barışla sonuçlandı

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Derebey Mahallesi’nde iki aile arasında 6 yıldır süren kan davası, Vali Mehmet Emin Bilmez ve AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar’ın katıldığı törenle barışla sonlandırıldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:41
Van’da kan davası barışla sonuçlandı

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Derebey Mahallesi’nde iki aile arasında 6 yıldır süren kan davası, Vali Mehmet Emin Bilmez ve AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar’ın katıldığı törenle barışla sonlandırıldı.


Derebey Mahallesi’nde 6 yıl önce Köseoğlu ve Gencay aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Kavgada Sadullah Köseoğlu hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı. İki aile arasında 6 yıldır süren kan davasında, kanaat önderlerinin ve aile büyüklerinin girişimiyle barış yapılması için ortam sağlanarak tören organize edildi.


Derebey Mahallesi’nde yapılan barış yemeğine; Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, bazı kurum amirleri, her iki ailenin ileri gelenleri ve mensupları katıldı. Kur’an tilavetiyle başlayan barış töreninde konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, kan davasının sona ermesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Bu barış töreninin diğer kan davalı ailelere örnek olmasını temenni ettiğini belirten Vali Bilmez, “Derebey Mahallesi’ndeki olay 2013’te meydana geldi ve 1 kardeşimiz hayatını kaybetti. Bu olayın barışla sonuçlanması için gayret gösteren büyükleri tebrik ediyorum. Olayın çözümü konusunda aracı olanlara da şükran borçluyuz. Bu uygulamanın diğer köylerde, ilçelerde, illerde, İslam coğrafyasında yayılmasını temenni ediyorum. İlimizde, ülkemizde ve dünyada barışın hakim olması için hep birlikte çalışmalıyız. İnşallah bu mahallenin birlik ve beraberliği hep daim olacaktır” dedi.


AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise, böyle anlamlı bir güne şahitlik etmenin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, barışın her yerde dillendirilmesi gerektiğini söyledi. Dinimizin barışı emrettiğine dikkat çeken Milletvekili Gülaçar, “Bu anlamlı güne şahitlik yapmak bizim yöremizde, en kıymetli zaman dilimidir. Barış meselesinde kimin ne kadar katkısı olmuşsa, küçük büyük Allah onlardan razı olsun. Tuttuğunuzu altın kılsın. Siz ister farkında olun ister olmayın çok kıymetli bir iş yaptınız. Bu barıştan sonra, ‘ey diğer aileler, diğer aşiretler, bu meseleyi onlarca yıldır devam ettirenler şimdi sıra sizde’ diyebiliriz. Bu barış, gittiğimiz her ortamda gündemimizi işgal etsin. Oturduğumuz her yerde barışı gerçekleştirdiğini dillendirin. Katkısı olan ağabey ve kardeşlerimizden Allah razı olsun diyelim. Darısı diğerlerinin başına diyelim. Toplumda fitne ve fesata yol açacakların önünü keselim. Allah ve Efendimiz sulhu emreder. Bu toplumun geleceğe daha güvenle, huzurla bakması, bunu yaşaması, tatması adına çok kıymetli bir iş. Bu barışın emek ve bedel istediğini biliyorum. Ama Allah’a hamdolsun, daha öncesinden bu işe el atmış olanlar, komutanların, valilerimizin gayret ve çabalarını biliyorum hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da, bölgede artık kimsenin bu acıları yaşamak istemediğini dile getirdi. Ölümün ve kan davasının hiç kimseye faydası olmadığının anlatan Başkan Akman, “Kavganın kazananı yok, kaybedeni var. Kavgada kaybeden sadece taraflar değil toplumun tümüdür. İnsanlar arasında anlaşmazlık olabilir. Nefsimize yenik düşebiliriz. Önemli olan bunu diğer nesillere taşımamak, aile fertlerine ve topluma mal etmemektir. O yüzden ben özellikle Gencay ve Köseoğlu ailelerine bu barışı sağladıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından dualar okunup Köseoğlu ve Gencay ailesinin mensupları Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek birbirlerinin elini sıkıp barıştı. Aile büyüklerine Kur’an-ı Kerim hediye edilen barış töreni, yemekle son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
    1. Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale..
    2. Trump'ın ziyaretini ertelemesi..
    3. Otomobil ile tır çarpıştı: 8 yaralı
    4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    5. Tekirdağ'da sosyal medyadan terör..
    6. Depreme dayanıklı bina nasıl..
    7. Bahçeli’den CHP’ye sert sözler: “CHP..
    8. KKTC Başbakanı Ersin Tatar:
    9. Eskişehir’deki zincirleme trafik..
    10. Serbest piyasada altın fiyatları
    11. Erdem Özgenç Fatih Karagümrük’te
    12. Tunceli’de 3.9’luk deprem
    13. Kaçan kurbanlığı 9 gün sonra buldular
    14. Efeler turp gibi
    15. 7. Boğaziçi Film Festivali, First Cut..
    16. BM'den İdlib'e insani yardım
    17. Metin Feyzioğlu: Kavga mı edelim
    18. Amatör Spor Kulüpleri’nin 2019-2020..
    19. "Yanlışlıkla" iki günlüğüne "ünlü" oldu
    20. TDP ekipleri 24 bin 863 kişiye ulaştı
    21. KYK yurdunda kalan öğrenci ücretli..
    22. Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten..
    23. Göztepe yöneticileri yangın bölgesinde
    24. Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
    25. Uzmanından korkutan uyarı: İstanbul..
    26. Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden..
    27. AK Parti Tunceli’de, 18’inci yaşını..
    28. ASKON’un hedefi daha fazla yatırım ve..
    29. Kapalıçarşı'da altın
    30. (Özel) Terörist ilan edildi, kahraman..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!