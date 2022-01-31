Van’da kamyon içerisinde 174 göçmen yakalandı
Kamyonla yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 174 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri, kamyonun havalandırma bacasından çıkan buhar ele verdi.
Van’da göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Kontrollerde kapalı kasa kamyonun havalandırma bacasından buhar çıktığını fark eden ekipler, arama yaptı.
Karton kolilerin arkasına gizlenmiş vaziyette bulundular
Aramada kasadaki karton kolilerin arkasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 174 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen sürücü S.A. gözaltına alındı.
Geri gönderilecekler
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.