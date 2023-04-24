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Yerel Van'da kaçakçılık operasyonu
Yerel

Van'da kaçakçılık operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-04-24 08:51:00 -
Van'da kaçakçılık operasyonu

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 4 kilo 133 gram gümrük kaçağı altın başta olmak üzere çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 5607 SKM bünyesinde 3 adet külçe altın (4 kilo 133,86 gram), bin 203 paket sigara, 230 adet puro, 9 kilo 780 gram açık tütün, 919 adet elektronik sigara, 500 adet elektronik sigara likidi ele geçirilmiştir.

6136 SKM bünyesinde yapılan çalışmalarda ise 3 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 11 adet tabanca fişeği ve 13 adet tabanca yapımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olay bünyesinde 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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