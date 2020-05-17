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Van'da kaçak avlanılan 2 ton inci kefali suya geri bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:03:10 -
Van'da kaçak avlanılan 2 ton inci kefali suya geri bırakıldı

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 2 ton inci kefali suya geri bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla akarsu çevrelerinde denetimlerde bulundu.

Ekiplerce, Bendimahi Çayı, Balaklı ve Yalındüz bölgelerinde yapılan denetimlerde çuval ve bidonlar içerisinde kaçak avlanılan 3,5 ton ölü balık ele geçirildi.

Aynı bölgede ağa takılı 2 ton canlı balığı da suya bırakan ekipler, 500 metre manyat tipi ağa el koydu.

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